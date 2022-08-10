Кто выиграет Чемпионат мира 2022 по футболу: коэффициенты букмекеров

Чемпионат мира по футболу в 2022 году состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Уже сейчас нет недостатка в прогнозах. В них следует учесть и необычные сроки проведения мирового первенства, и погодные условия, и географию. Как все это скажется на футболистах, пока не знает никто, но определить фаворитов, середняков и аутсайдеров можно уже сейчас.

Коэффициенты букмекеров

Согласно коэффициентам букмекеров команды можно распределить по группам. «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на победителей мундиаля.

Именно в этой группе команд с большой долей вероятности находится будущий обладатель Кубка мира. Можно принять во внимание многие факторы. Например, исключить французов, потому что более 50 лет ни одна сборная не выигрывала мировое первенство дважды подряд. Бельгия, Нидерланды и Португалия вообще не выигрывали Чемпионат мира. В любом случае шансы вышеперечисленных команд наиболее высоки.

Вторая группа команд может преподнести сюрприз, вспомним Хорватию на прошлом Чемпионате мира. При определенных благополучных условиях высоко можно оценить шансы Дании, Уругвая и Сербии.

У оставшейся большой группы сборных шансы на победу минимальны и варьируются от коэффициента 150,00 — Марокко, Канада, Сенегал, Эквадор, до коэффициента 500,00 на победу сборной Коста-Рики.