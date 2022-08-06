«Ман Сити» хочет купить вингера «Андерлехта» Гомеса. За него требуют 15 миллионов евро

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«Манчестер Сити» всерьез заинтересован в вингере «Андерлехта» Серхио Гомесе.

«Горожане» уже сделали предложение о переходе 21-летнего испанца. Но брюссельский клуб условия возможного трансфера пока не устраивают.  «Андерлехт» намерен получить за Гомеса не менее 15 миллионов евро. В противном случае бельгийский клуб не захочет отпускать футболиста, способного действовать на левом краю как в полузащите, так и в защите или ближе к атаке.

Также «Андерлехт» ведет переговоры с «Ниццей» на предмет перехода во французскую команду еще одного флангового игрока – Фрэнсиса Амузу.

Гомес в ходе своей карьеры выступал за «Барселону Б», дортмундскую «Боруссию» и «Уэску». Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

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