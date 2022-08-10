«Локо» сделал предложение по 20-летнему вингеру «Лилля» Лихаджи. Игрока готовы продать, но он не хочет в Россию

«Локомотиву» интересен 20-летний вингер «Лилля» Исаак Лихаджи.
Московский клуб очень заинтересован в игроке, выступающем на правом фланге атаки, и уже направил «Лиллю» предложение о его трансфере, сумма которого неизвестно, пишет журналист Goal France Марк Мешенуа.
L’Équipe сообщает, что французский клуб готов отпустить Лихаджи, но в данный момент игрок не настроен на переход. Он не хочет ехать в Россию.
За два сезона в «Лилле» Исаак трижды выходил в стартовом составе команды на матч Лиги 1.
В минувшем сезоне вингер принял участие в 18 матчах за «Лилль» во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.
С полной статистикой футболиста, на счету которого два матча за сборную Франции U20, можно ознакомиться здесь.