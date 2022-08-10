🎟Купите абонемент клуба РПЛ – Winline вернет вам стоимость и подарит ТВ-подписку📺

Winline заплатит за твой абонемент!

Winline дает возможность болельщикам получить фрибет в размере стоимости абонемента, а также дарит годовую подписку на Матч Премьер!

Что для этого нужно?

Приобрести абонемент одной из команд «Мир Российская Премьер-лига» сезона 2022-2023. Быть зарегистрированным на сайте или в приложении Winline. Зарегистрировать покупку на сайте и после проверки получить фрибет в размере абонемента и годовую подписку на Матч Премьер.

В акции могут принимать участие все абонементы «МИР РПЛ» сезона 2022-2023. Фрибет начисляется на аккаунт один раз и его размер обозначается стоимостью купленного абонемента, но не более 20 000 руб.

В рамках акции пользователь, который приобрел абонемент, получает промокод на годовую подписку Матч Премьер, который будет отправлен в течение 30 дней.

Акция продлится до 1 октября.