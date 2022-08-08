«Челси» отдаст Сарра в аренду «Монако» с выкупом за 15 млн евро

отдаст защитника .

Лондонский клуб достиг устной договоренности с командой из княжества о переходе , сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.

Речь идет об аренде с обязательством выкупа за 15 млн евро в случае достижения игроком определенных показателей в новом клубе. Стороны улаживают последние детали.

Сарр отправился в Монако на медосмотр. В случае выкупа монегаски подпишут с ним контракт на пять лет.

В минувшем сезоне Маланг провел 8 матчей в и получил 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.