«Челси» отдаст Сарра в аренду «Монако» с выкупом за 15 млн евро

«Челси» отдаст защитника «Монако».
Лондонский клуб достиг устной договоренности с командой из княжества о переходе Маланга Сарра, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн.
Речь идет об аренде с обязательством выкупа за 15 млн евро в случае достижения игроком определенных показателей в новом клубе. Стороны улаживают последние детали.
Сарр отправился в Монако на медосмотр. В случае выкупа монегаски подпишут с ним контракт на пять лет.
В минувшем сезоне Маланг провел 8 матчей в АПЛ и получил 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.