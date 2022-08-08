Переход Сосы в ЦСКА может сорваться. У клуба проблемы с оплатой трансфера из-за санкций

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Уругвай Насьональ Монтевидео Ливерпуль Монтевидео Хоакин Соса Футбол

Трансфер защитника Хоакина Сосы в ЦСКА из «Насьоналя» может сорваться.

Sport24.ru сообщает, что переговоры по центральному защитнику зашли в тупик из-за сложностей с оплатой трансфера в связи с наложенными санкциями. 

«Клубы уже полностью договорились, сделка была согласована, но случилась ситуация, при которой оплатить трансфер оказалось очень сложно», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Соса сейчас выступает за «Ливерпуль» из Монтевидео на правах аренды. Центральный защитник ранее играл за юношеские сборные Уругвая.

Статистику Сосы можно найти здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные