Переход Сосы в ЦСКА может сорваться. У клуба проблемы с оплатой трансфера из-за санкций

Трансфер защитника в из «Насьоналя» может сорваться.

Sport24.ru сообщает, что переговоры по центральному защитнику зашли в тупик из-за сложностей с оплатой трансфера в связи с наложенными санкциями.

«Клубы уже полностью договорились, сделка была согласована, но случилась ситуация, при которой оплатить трансфер оказалось очень сложно», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Соса сейчас выступает за «Ливерпуль» из Монтевидео на правах аренды. Центральный защитник ранее играл за юношеские сборные Уругвая.

Статистику Сосы можно найти здесь.