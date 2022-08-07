Жоан Лапорта: «У де Йонга есть предложения, но «Барса» хочет, чтобы он остался, и он желает того же»

Президент «Барселоны» подчеркнул нежелание продавать Френки де Йонга.

«Френки – футболист «Барселоны», он обладает высоким уровнем мастерства, и мы хотим, чтобы он остался. С ним и его партнерами у нас очень сильная полузащита.

У него есть предложения, однако мы хотим, чтобы он остался, и сам он хочет того же», – заявил Лапорта в эфире TV3.

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