Президент «Урала»: «Дзюбе звонил, он трубку не взял. Не по вопросу перехода. Если его брать, для чего Каштанова звали?»

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Президент «Урала» рассказал, что звонил Артему Дзюбе, но тот не взял трубку. 

– Сейчас в России сильный рынок свободных агентов.

– Дзюбе я звонил, он трубку не взял.

– Серьезно?

– Да, но не по вопросу перехода. У нас с Артемом хорошие отношения, я его всегда поддерживаю. Просто хотел обсудить с ним один момент.

– Какой?

– У него как-то спросили про «Урал», но он ответил что-то вроде: «Не дай бог». Мне хотелось с ним об этом поговорить: позвонил, написал ему. Но он не ответил. Хотелось узнать, может, он был здесь, что-то знает, чего мы не знаем (со смехом). 

Но я его не хотел звать в команду. Если его брать, то для чего мы звали Лешу Каштанова? Он же должен развиваться! Мы видим, что у него есть качества, что он должен заиграть. Хотим с ним продлить контракт и, наверное, сделаем это, – сказал Григорий Иванов

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