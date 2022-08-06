Президент «Урала»: «Дзюбе звонил, он трубку не взял. Не по вопросу перехода. Если его брать, для чего Каштанова звали?»

Президент «Урала» рассказал, что звонил , но тот не взял трубку.

– Сейчас в России сильный рынок свободных агентов.

– Дзюбе я звонил, он трубку не взял.

– Серьезно?

– Да, но не по вопросу перехода. У нас с Артемом хорошие отношения, я его всегда поддерживаю. Просто хотел обсудить с ним один момент.

– Какой?

– У него как-то спросили про , но он ответил что-то вроде: «Не дай бог». Мне хотелось с ним об этом поговорить: позвонил, написал ему. Но он не ответил. Хотелось узнать, может, он был здесь, что-то знает, чего мы не знаем (со смехом).

Но я его не хотел звать в команду. Если его брать, то для чего мы звали Лешу Каштанова? Он же должен развиваться! Мы видим, что у него есть качества, что он должен заиграть. Хотим с ним продлить контракт и, наверное, сделаем это, – сказал .

Дзюба об аренде в «Урал»: «Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел»