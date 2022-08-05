Жоан Лапорта: «Игрок калибра Левандовского хочет в «Барсу» – значит, мы на верном пути. Наш клуб выписали из больницы, он стал здоровее»

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Президент «Барселоны» прокомментировал переход Роберта Левандовского.

«Сегодня все болельщики взволнованы и горды тем, что игрок калибра Левандовски хочет перейти в «Барсу». Это говорит о том, что мы находимся на правильном пути.

Я помню свой первый президентский срок, когда игроки хотели к нам. Тогда у нас было много звезд, и приехать было проще. Сейчас я еще больше ценю тех, кто приезжает. Из-за истории, престижа, города, страны, привлекательной лиги... Для Ла Лиги очень важно иметь таких игроков, как Левандовски.

Год назад нам, к сожалению, пришлось объявить о непростой ситуации, возникшей в результате экономического положения, но прошел год, и мы можем сказать, что ситуация меняется к лучшему. К счастью, можно сказать, что нас выписали из больницы. И мы стали здоровее. Но расслабляться нельзя», – сказал Жоан Лапорта.

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