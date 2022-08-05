Зинченко о дебюте за «Арсенал»: «Я с детства болел за клуб. Сбылась моя мечта»

высказался о дебюте за «Арсенал».

Украинский футболист, перешедший в лондонскую команду из «Манчестер Сити» в это трансферное окно, вышел в стартовом составе на матч с в 1-м туре (0:0, первый тайм).

«Прежде всего, я очень рад быть здесь, быть частью этого прекрасного клуба. Сбылась моя детская мечта. Я болел за «Арсенала» с детства.

Конечно, я хотел бы сказать «большое спасибо» за все, что они сделали для меня, и сейчас новая страница, другие истории. Пора сконцентрироваться на , и наконец-то она началась! Премьер-лига вернулась!» – сказал Зинченко перед игрой.