Зинченко о дебюте за «Арсенал»: «Я с детства болел за клуб. Сбылась моя мечта»

Александр Зинченко высказался о дебюте за «Арсенал».
Украинский футболист, перешедший в лондонскую команду из «Манчестер Сити» в это трансферное окно, вышел в стартовом составе на матч с «Кристал Пэлас» в 1-м туре АПЛ (0:0, первый тайм).
«Прежде всего, я очень рад быть здесь, быть частью этого прекрасного клуба. Сбылась моя детская мечта. Я болел за «Арсенала» с детства.
Конечно, я хотел бы сказать «большое спасибо» «Манчестер Сити» за все, что они сделали для меня, и сейчас новая страница, другие истории. Пора сконцентрироваться на «Арсенале», и наконец-то она началась! Премьер-лига вернулась!» – сказал Зинченко перед игрой.