«Барселона» и «Ювентус» обсуждают аренду Депая с обязательным выкупом

Нападающий Мемфис Депай может покинуть «Барселону» и переехать в Италию.

Как сообщает Diario Sport, «Ювентус» ведет с каталонцами переговоры об аренде игрока, однако для заключения сделки потребуется, чтобы нидерландец согласился продлить с «блауграной» контракт на год.

При этом форвард не уверен в том, что ему следует куда-либо уходить, поскольку считает, что все же получит шанс проявить себя в нынешней команде. Ключевую роль в данном вопросе может сыграть необходимость получения регулярной практики перед ЧМ-2022.

У нет возможности купить Депая этим летом, и готова отдать его в аренду при условии, что соглашение будет предусматривать обязательный выкуп игрока. Она рассчитывает выручить за Мемфиса около 20 млн евро.

Депай сказал игрокам «Барсы», что останется, даже если придут еще 6 форвардов. Он намерен отработать контракт