Иско и Марсело не могут найти новые клубы после ухода из «Реала», так как хотят играть в ЛЧ

Иско и Марсело после ухода из «Реала» не могут найти новые клубы.

Как пишет As, оба футболиста хотят продолжить играть на топ-уровне и нацелены на клубы, которые выступают в .

Иско и практически сразу после ухода из «Реала» получили предложения от клубов из Катара и , но такие варианты продолжения карьеры их не интересуют. Оба игрока ждут, что скоро предложения от клубов из Лиги чемпионов появятся, но пока их нет.

У Иско было меньше предложений, чем у Марсело, однако он был ближе к переходу в новый клуб. Испанец общался с «Севильей», но спортивный директор клуба Рамон Родригес Мончи предпочитает подписывать молодых игроков. Также с Иско контактировали «Бетис» – с этим клубом у хавбека было даже подписано предварительное соглашение, которое вступило бы в силу в случае выхода команды в Лигу чемпионов. Однако по итогам прошлого сезона команда не отобралась в этот турнир.

Наиболее конкретным вариантом продолжения карьеры для Иско была «Рома». Жозе Моуринью лично пытался убедить игрока присоединиться к клубу. Однако Иско отказался, так как не играет в Лиге чемпионов, он считает, что по-прежнему соответствует уровню главного европейского турнира.

Марсело отклонил предложение из Катара, так как считает, что еще может играть на топ-уровне. Также с ним связывался «Вальядолид». Важно и то, что бразилец не хочет уезжает из .

Пока ни Иско, ни Марсело не знают, где проведут следующий сезон.