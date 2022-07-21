Левый защитник Марсело, покинувший этим летом, может перейти в .

По данным Marca, итальянский клуб связался с 34-летним футболистом, чтобы выяснить, намерен ли он выступать на высоком уровне в предстоящем сезоне.

Изначально с игроком общались клубы из Катара, Турции и ОАЭ, но затем появился интерес и со стороны европейских команд. Марсело хотел бы остаться в Европе.

В ходе этого трансферного окна «Лацио» подписал уже двух игроков, выступавших в испанском чемпионате. Это вратарь Луиш Машимиану, перешедший в «Лацио» из «Гранады» за 11,2 млн евро, а также молодой защитник Марио Хила, которого римляне купили у «Реала» за 6 млн евро.

в минувшем сезоне принял участие в 17 матчах «Реала» во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи. Показатели игрока, который сейчас находится в статусе свободного агента, доступны здесь.