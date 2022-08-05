Экс-защитник «Локо» Бурлак перешел в «Знамя Ногинск». Там играют Павлюченко, Ещенко и Янбаев

Экс-защитник рассказал о переходе в из Второй лиги.

«Пригласил Ренат Янбаев (экс‑одноклубник по «Локомотиву» – прим. Sports.ru), давно приглашал, но теперь появилась возможность. Плюс друг мой играет хороший — Костя Белов. Я крестный его сына.

Также моя крестная живет в Ногинске, в общем, много пересечений», — сказал 32-летний игрок.

Последним клубом Бурлака был тульский «Арсенал», за который он выступал с 2020 по 2021 год. Также он играл за «Крылья Советов» и «Рубин».

За «Знамя» также выступают экс-игроки «Спартака» и .