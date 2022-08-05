Кампуш побывал в ночных клубах, в которых игроки «ПСЖ» проводят время. В команде введен запрет на их посещение по ходу сезона

Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам посетил несколько ночных заведений Парижа.

Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, побывал в ряде столичных клубов с целью познакомиться с местами, в которых команда бывает в свободное от работы время.

Marca, ссылаясь на то же издание, уточняет, что Кампуш ввел в ряд строгих правил, одно из которых запрещает футболистам в соревновательный период посещать ночные заведения. Нарушителей будут отстранять от работы.