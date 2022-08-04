Манчестер Юнайтед — Брайтон прогноз на матч 7 августа чемпионата Английской Премьер-лиги, прогноз на футбольный матч

Чемпионат Англии стартует — в первом туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Брайтон». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере начнется в 16:00 по московскому времени.

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«Манчестер «Юнайтед»

После неудачного прошлого сезона, когда «Манчестер Юнайтед» не смог попасть в четверку лучших команд АПЛ и таким образом пропустит розыгрыш Лиги Чемпионов, было понятно, что летом команду ждут серьезные изменения. В первую очередь у «МЮ» появился новый главный тренер — им стал экс-наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг.

В летнее трансферное окно команду покинули Поль Погба, вернувшийся в «итальянский «Ювентус», Джесси Лингард, подписавший контракт с новичком АПЛ «Ноттингем Форрест», отправившийся в «Рому» Неманья Матич и пока не нашедшие новые клубы Эдинсон Кавани и Хуан Мата. Все эти игроки покинули Манчестер в качестве свободных агентов.

Трансферы на вход у «Манчестер Юнайтед» пока скромнее: 17 июля контракт с клубом подписал хорошо знакомый тен Хагу по совместной работе в «Аяксе» аргентинский защитник «Лисандро Мартинес. Также клуб подписал еще одного защитника из чемпионата Нидерландов — в Англию перебрался Тирел Маласиа из «Фейеноорда».

Понятно, что этого для укрепления состава «МЮ» недостаточно. Манкунианцы очень ждут, что их состав пополнит игрок «Барселоны» Френки де Йонг. Но пока этот трансфер находится в стадии переговоров.

На этом фоне приход в команду в статусе свободного агента Кристиана Эриксена весьма кстати. Датчанин после сердечного приступа на чемпионате Европы прошлым летом полностью восстановился и снова напоминает себя тем игроком, которым был в «Тоттенхэме».

Безусловно, главный сюжет лета для поклонников «МЮ» стала сага об уходе Криштиану Роналду. Португалец очень не хочет пропускать розыгрыш Лиги Чемпионов, чтобы не дать Лионелю Месси превзойти его по количеству голов в главном еврокубке, и поэтому ищет себе новый клуб. По слухам агент игрока предлагал услуги своего клиента «Баварии», «ПСЖ» и «Атлетико», но все эти клубы отказались от звездного футболиста.

Пропустив всю предсезонку, Роналду все-таки прибыл в расположение «МЮ» и провел один тайм в товарищеском матче против «Райо Вальекано». Однако по словам тен Хага Криштиану Роналду пока не находится на одном уровне подготовки с остальными игроками «МЮ» и с «Брайтоном» вряд ли сыграет. Хотя есть вероятность, что Роналду все-таки покинет Манчестер еще до этой встречи.

Помимо матча с «Райо Вальекано», который завершился со счетом 1:1, «Манчестер Юнайтед» во время предсезонки провел еще пять матчей: сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2), уступил мадридскому «Атлетико» (0:1), и одержал победы над «Кристал Пэлас» (3:1), «Мельбурн Виктори» (4:1) и «Ливерпулем» (4:0). Впрочем, это всего лишь матчи подготовительного этапа и серьезных выводов по ним делать не сложно.

«Брайтон»

«Брайтону» выпала честь первому экзаменовать тен Хага в Англии и вроде бы готова это достойно сделать. По крайней мере в предсезонных матчах команда Грэма Поттера показала неплохие результаты: разгромила испанский «Эспаньол» (5:1) и португальский «Эшторил» (4:1), с минимальным счетом переиграла «Рединг», сыграла вничью с бельгийским «Юнионом» (0:0) и уступила «Брентфорду» (0:1).

У «Брайтона», который в прошлом сезоне финишировал девятым, есть серьезная кадровая потеря: в «Тоттенхэм» перешел один из ведущих игроков команды малиец Ива Биссума.

Также близок к уходу из команды защитник Марк Кукурелья — на 24-летнего испанца претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».Футболист оценивается в 50 миллионов евро и по сообщениям некоторых СМИ все-таки ближе к переходу в «Челси».

Что касаетсяприобретений, то оно пока одно — из парагвайского «Либертада» был куплен защитник Хулио Энсисо. Игроку всего 18 лет, но он уже выступает за национальную команду Парагвая.

Прогнозы на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»

Безусловно, «Манчестер «Юнайтед» на своем поле фаворит в матче — букмекерская контора «Винлайн» дает на победу команды тен Хага коэффициент 1,57. Ничейный исход оценивается в 4,10, а победа гостей — в 6,20.

Также аналитики ожидают, что в матче будет забито три и более мячей — на ТБ 2,5 можно поставить с коэффициентом 1,84.

Также более вероятен вариант «Обе забьют — нет» — такой исход «Лига ставок» оценивает в 1,74.

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Где смотреть МЮ – Брайтон