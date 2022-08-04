Агент Кругового: «Конкуренция с Дугласом сделала Данилу сильнее как на поле, так и ментально»

Агент Данилы Кругового высказался о защитнике «Зенита».

Ранее главный тренер клуба Сергей Семак заявил о нежелании отдавать игрока в аренду.

«Есть ли желание у Кругового уйти в аренду? Нужно понимать ситуацию полностью. Данил – игрок большого клуба, в котором есть конкуренция абсолютно на каждой позиции. Результат всегда приходит через большую работу, конкуренция с Дугласом сделала Кругового сильнее как на поле, так и ментально.

Круг — любимец болельщиков. Они, к слову, признали его лучшим российским футболистом минувшего сезона в составе . Сергей Богданович рассчитывает на Данила, о чем он неоднократно говорил в интервью.

Данил на сто процентов готов биться за город и за клуб, не вижу повода для разговоров об аренде на данном этапе», — сказал Кирилл Ливанов.