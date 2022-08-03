Семак против ухода Кругового в аренду: «Это крепкий игрок нашей обоймы. 10 человек сезон никак не смогут отыграть»

объяснил, почему не хочет отпускать Данила Кругового в аренду.

– Вопрос по Данилу Круговому. По статистике и количеству игрового времени он проигрывает конкуренцию за место в основном составе на позиции левого защитника. Зимой СМИ сообщали, что Круговой хотел уйти в аренду, при этом тогда вы были против, заявив, что Данил – важный игрок ближайшего резерва. Стоит отметить, что ему все-таки 24 года и проблемы с игровым временем могут сказаться в дальнейшем негативно на его карьере и развитии. Хотелось бы узнать о вашем мнении по ситуации с Круговым и его будущем в «Зените». Может быть, стоит отдать его в аренду?

– Думаю, что не стоит абсолютно. Что касается Данила, ему нужно работать – когда выглядит хорошо, он играет. Что касается конкуренции, уже говорил, что Дуглас может играть не на одной позиции. Все дело в том, насколько Круговой готов работать, выигрывать конкуренцию или находится в лучших кондициях. Место мы ему найдем – главное, чтобы он играл.

По поводу аренды – не думаю, что он молодой игрок, которому требуется то или иное развитие. Он уже готовый, сформировавшийся футболист. Конечно, ему есть над чем работать. Но в целом это крепкий игрок нашей обоймы. Десять человек сезон никак не смогут отыграть. Если пользоваться таким подходом, тогда нужно оставлять десятерых футболистов, а остальных – в аренду. Такого не бывает, – сказал главный тренер .