Нето близок к бесплатному трансферу из «Барселоны» в «Борнмут»

Голкипер «Барселоны» Нето близок к переходу в команду .

Как сообщает The Telegraph, главный тренер настаивает на том, чтобы клуб как можно скорее укрепил состав на фоне ухода 8 игроков, и с 33-летним вратарем ведутся активные переговоры, уже приближающиеся к завершению.

Утверждается, что присоединится к «Борнмуту» бесплатно. Других вариантов у бразильца не было.

В прошлом сезоне голкипер провел в 3 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.