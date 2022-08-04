Нето близок к бесплатному трансферу из «Барселоны» в «Борнмут»

Голкипер «Барселоны» Нето близок к переходу в команду АПЛ.
Как сообщает The Telegraph, главный тренер «Борнмута» Скотт Паркер настаивает на том, чтобы клуб как можно скорее укрепил состав на фоне ухода 8 игроков, и с 33-летним вратарем ведутся активные переговоры, уже приближающиеся к завершению.
Утверждается, что Нето присоединится к «Борнмуту» бесплатно. Других вариантов у бразильца не было.
В прошлом сезоне голкипер провел в Ла Лиге 3 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.