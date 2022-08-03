Эвертон – Челси 6.08.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

Сезон Английской Премьер-Лиги 2022/2023 открывается уже совсем скоро. 6 августа в рамках первого тура сыграют «Челси», которому предстоит жить в новых условиях после смены руководства, и «Эвертон», который каких-то полгода назад находился на грани падения в Чемпионшип и чудом не свалился в эту пропасть. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Эвертон

Если «Норвич» решил не мучиться и смиренно принял свою участь, проиграв почти все в АПЛ и вылетев, то вот «Эвертон» играл на нервах у болельщиков весь сезон и чуть не развалился на ходу. Рафаэль Бенитес и Фрэнк Лэмпард потеряли немало нервных клеток, пока работали с клубом в разное время. Однако от унижения в виде Чемпионшипа она все же спаслась, оставшись на 16-м месте в АПЛ. И теперь «ирискам» придется показать, чему они научились за лето, чтобы больше подобных истерик с болельщиками не случалось.

Ресурсов у «Эвертона» было навалом, пока в лидеры по объему вложений не вышел «Ньюкасл». Впрочем, неразумные траты в минувшем сезоне обернулись сами-знаете-чем. В качестве приобретений упоминаются Рубен Винагре, арендованный у лиссабонского «Спортинга», а также Дуайт Макнил и Джеймс Тарковски из вылетевшего в Чемпионшип «Бернли». Ришарлисон, как известно, перешел в «Тоттенхэм» за 50 млн. фунтов.

Челси

Что ж, теперь история «Челси» пишется абсолютно с чистого листа. Роман Абрамович поставил точку в своей карьере на посту владельца команды, и теперь ее главой является Брюс Бак. А тренером остается Фрэнк Лэмпард. «Синие» финишировали на 3-м месте в минувшем сезоне, который для них сложился очень горько: поражения в Кубке и Суперкубке, невероятная схватка с «Реалом» и его блистательный камбэк на стадии четвертьфинала… В общем, хорошего от этого сезона ничего не осталось. И лучше не вспоминать, что было там.

Трансферные дела очень активно ведутся клубом: из «Наполи» приехал сенегалец Калиду Кулибали (в то же время Кепа Аррисабалага может туда уехать на правах аренды), а из «Рединга» пришел Дэниел Дринкуотер. Ведутся сейчас также переговоры с «Барселоной» по Френки де Йонгу, который может перейти в стан «синих», и продаже Сезара Аспиликуэты в эту же команду.

Прогноз

Итак, при определении коэффициентов на события матч достижения и неудачи команд в прошлом сезоне должны учитываться. Но они не являются незыблемой основой. Посмотрим, что предлагает Winline, и начнем с исходов. Ничья оценивается в виде кэфа 3.8, ну а кэфы 4.9 и 1.7 – на победу команды Лэмпарда и команды Тухеля соответственно. Разница очевидна в классе, на первый взгляд.

Не стоит забывать, что Фрэнк Лэмпард какое-то время был тренером «синих», хоть и без особого успеха (тогда в качестве «пожарного» и прибыл оперативно Томас Тухель). И он знает игроков своего бывшего клуба очень и очень хорошо. Так что перед Тухелем точно не предстанет клуб, который барахтался в зоне вылета в прошлом сезоне.

Если говорить о том, какой будет тотал с исходом, то можно поставить тотал больше 2.5 с победой «Челси» (кэф 2.65) или меньше 3.5 с тем же исходом (кэф 2.31). На ничью с тоталом меньше 2.5 (то есть 1:1 или 0:0) предлагается кэф 4.5 (на ничью с тоталом меньше 3.5 то же самое). Успех «Эвертона» кажется крайне невероятным: даже при тотале меньше 4.5 этому соответствует кэф 5.0 (близко к кэфу на победу «ирисок» с любым счетом).

Тоталы в чистом виде предлагают нашему вниманию следующие цифры: тотал меньше 1.5 (кэф 3.25), тотал меньше 2.5 (кэф 1.83), тотал больше 2.5 (кэф 1.91), тотал больше 3.5 (кэф 3.1). В принципе, Тухель уповает на оборону, так что много голов мы вряд ли увидим. Ну а по форам разговор еще более короткий: нулевая фора «Челси» с кэфом 1.26 против аналогичной у «Эвертона» с кэфом 3.35. Ну и еще (-1.5) у «синих» с кэфом 2.75 против (+1.5) у «ирисок» с кэфом 1.38.

И в заключение, если кто хочет сделать ставку на победителя АПЛ. «Челси» идет на 4-м месте с кэфом 15.0: у «Тоттенхэма» кэф составляет 12.0, для сравнения. На победу «Эвертона» предлагается кэф 350: букмекеры исходят, очевидно, из достижений прошлого сезона, поэтому не отдают предпочтения никому из них в качестве фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 (кэф 1.83)

Чего добьется Лэмпард в этом сезоне, сказать трудно. Но в первом туре ему вряд ли светит что-либо из набора очков, если только он не сыграет вничью. Тухелю же хватит и минимальной победы, тем более что его ждут куда более серьезные противники. «Эвертону» же сейчас надо с самого первого тура прикладывать все усилия, чтобы прошлогодний кошмар не преследовал его.

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