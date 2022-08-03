Арсен Венгер: «Арсенал» связывался с Месси и Пике, когда подписывал Фабрегаса. Жерар выбрал «МЮ», «Барса» сохранила Лео»

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Арсен Венгер рассказал, что «Арсенал» хотел подписать Лионеля Месси и Жерара Пике

«Честно говоря, когда мы подписывали Сеска [Фабрегаса], мы также связывались с Месси и Пике. 

Пике в конце концов решил перейти в «Манчестер Юнайтед», Фабрегас решил присоединиться к нам, а «Барселона», конечно же, сохранила Месси! Вот как все произошло», – сказал бывший главный тренер лондонской команды в эфире ITV4.

Франсесек Фабрегас перешел из «Барселоны» в «Арсенал» в 2003 году.

Арсен Венгер: «Роналду должен был перейти в «Арсенал»  в свое время. Фергюсон забрал его у меня. Мы могли заплатить 4 млн евро, «МЮ» дал 12»

Арсен Венгер: «Мбаппе мог перейти в «Арсенал» бесплатно. Я был у него дома»

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