Арсен Венгер: «Арсенал» связывался с Месси и Пике, когда подписывал Фабрегаса. Жерар выбрал «МЮ», «Барса» сохранила Лео»

Арсен Венгер рассказал, что «Арсенал» хотел подписать Лионеля Месси и Жерара Пике.
«Честно говоря, когда мы подписывали Сеска [Фабрегаса], мы также связывались с Месси и Пике.
Пике в конце концов решил перейти в «Манчестер Юнайтед», Фабрегас решил присоединиться к нам, а «Барселона», конечно же, сохранила Месси! Вот как все произошло», – сказал бывший главный тренер лондонской команды в эфире ITV4.
Франсесек Фабрегас перешел из «Барселоны» в «Арсенал» в 2003 году.
Арсен Венгер: «Роналду должен был перейти в «Арсенал» в свое время. Фергюсон забрал его у меня. Мы могли заплатить 4 млн евро, «МЮ» дал 12»
Арсен Венгер: «Мбаппе мог перейти в «Арсенал» бесплатно. Я был у него дома»