У Черчесова 2 победы за 8 матчей в ЛЧ после ничьей с «Карабахом». «Ференцварош» ни разу не побеждал в 1-м матче в этом отборе, но громил соперников в ответном

«Ференцварош» снова не сумел одержать победу в 1-м матче в ходе отбора в Лигу чемпионов.

Команда Станислава Черчесова сегодня сыграла вничью с на выезде – 1:1. Ответная встреча 3-го квалификационного раунда ЛЧ состоится 9 августа.

В 1-м раунде чемпионы Венгрии сперва сыграли вничью с «Тоболом» (0:0), а затем разгромили его со счетом 5:1. Далее они дома проиграли «Словану» из Братиславы (1:2), но спустя неделю взяли реванш – 4:1.

На счету Черчесова уже 8 матчей в чемпионов, и за это время он одержал лишь 2 победы.

До работы в российский тренер со «Спартаком» в 2007 году сыграл вничью (1:1) и уступил по пенальти «Селтику» (1:1, 3-4) в третьем квалификационном раунде ЛЧ, а также проиграл киевскому «Динамо» (1:4) на той же стадии в августе 2008-го, после чего был уволен.