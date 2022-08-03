Трошечкин о Талалаеве: «Для меня он точно топ. «Спартак»? Это вполне может случиться»

Александр Трошечкин считает, что тренер «Ахмата» Андрей Талалаев мог бы работать в «Спартаке».
– Талалаев – топ-тренер?
– Для меня – точно топ. Как я могу сказать по-другому? Ты можешь возразить: хорош тренер, у которого играешь. Я у Бердыева выходил крайним защитником, а потом не выходил вовсе, но считаю сильным тренером. При этом были и обратные ситуации, когда в меня тренер верил и я много играл, но этого специалиста я не мог назвать топовым.
Можно считать меня или кого угодно фаворитом Талалаева. Но, по-моему, фаворит – бо́льшая ответственность, а не повод расслабиться. В Курске в 22 года у меня ответственность была такая, что тренер [Игорь Беляев] подходил и советовался по составу.
Я видел, как игроки РПЛ сидели с тренерским штабом в кафе за одним столиком. Не представляю это в случае с собой.
– Можешь представить Талалаева главным тренером «Спартака»? О нем говорили как о кандидате.
– Это вполне может случиться. Некоторые тренеры сразу стартуют в Премьер-лиге с топов. А Талалаев идет поступательно. Можно процитировать Георгия Черданцева: нужно давать шанс российским тренерам. Талалаев – в числе тех, кто заслужил шанса в первую очередь, – сказал хавбек «Ахмата».