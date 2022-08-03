Трошечкин о Талалаеве: «Для меня он точно топ. «Спартак»? Это вполне может случиться»

считает, что тренер Андрей Талалаев мог бы работать в «Спартаке».

– Талалаев – топ-тренер?

– Для меня – точно топ. Как я могу сказать по-другому? Ты можешь возразить: хорош тренер, у которого играешь. Я у Бердыева выходил крайним защитником, а потом не выходил вовсе, но считаю сильным тренером. При этом были и обратные ситуации, когда в меня тренер верил и я много играл, но этого специалиста я не мог назвать топовым.

Можно считать меня или кого угодно фаворитом Талалаева. Но, по-моему, фаворит – бо́льшая ответственность, а не повод расслабиться. В Курске в 22 года у меня ответственность была такая, что тренер [Игорь Беляев] подходил и советовался по составу.

Я видел, как игроки сидели с тренерским штабом в кафе за одним столиком. Не представляю это в случае с собой.

– Можешь представить Талалаева главным тренером ? О нем говорили как о кандидате.

– Это вполне может случиться. Некоторые тренеры сразу стартуют в Премьер-лиге с топов. А идет поступательно. Можно процитировать : нужно давать шанс российским тренерам. Талалаев – в числе тех, кто заслужил шанса в первую очередь, – сказал хавбек «Ахмата».