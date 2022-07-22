Семак о 3:0 с «Крыльями»: «Неплохая игра в обороне и атаке. Весь матч сохраняли давление, концентрацию, создавали моменты»

подвел итоги матча с «Крыльями Советов» во 2-м туре Мир (3:0).

– Сергей Богданович, несколько слов по матчу.

– Неплохая игра в нашем исполнении. Это касается и атаки, и обороны. Удачно начали, достаточно активно. Повели в счете, в принципе, на протяжении всего матча сохраняли и давление, и концентрацию, создавали моменты. За исключением одного острого момента у наших ворот, в остальном, сыграли хороший матч. Поздравляю ребят и болельщиков с первой победой в этом сезоне.

– Вы сейчас сказали, что у Кузяева серьезная травма. Не могли бы вы пояснить, что конкретно, подозрение на какую травму? И по Чистякову, что у него и надолго ли он выпал?

– У Чистякова горло, надеюсь, что он на этой неделе через 2-3 дня присоединится к работе с командой. Что касается Далера, ситуация серьезнее. Завтра будет обследование. Пока предположение медицинского штаба, что это повреждение боковой связки коленного сустава. Насколько оно серьезное, уже будет обследование завтра и более детально можно будет объяснить.

– Скажите, пожалуйста, почему сегодня вы решили поставить на правый фланг Кузяева, а не Сутормина или Адамова? В чем был замысел?

– У Арсена, все-таки, самая комфортная позиция, на сегодняшний день – в тройке защитников. Что касается выбора между Суторминым и Кузяевым, Кузяев в этой позиции смотрится более надежно в каких-то моментах. Тем более достаточно молодая и быстрая команда, и в этом отношении Кузяев немножко побыстрее.

Думаю, в переключениях он нам помог бы больше по сегодняшнему матчу. Плюс у нас есть Андрей Мостовой и Зелимхан Бакаев, в которых мы видим потенциал. Они хорошо работают, естественно, мы и им даем играть.

– Одоевский сегодня очень неплохо выглядел, на мой взгляд. Означает ли это, что он на начальном этапе выиграл конкуренцию, и можем ли мы увидеть Михаила [Кержакова] в ближайших матчах?

– Посмотрим. На сегодняшний день Даня смотрится и в прошлом туре, и в этом, хорошо. Дай Бог, чтобы он продолжал нас радовать и играть надежно дальше, но это конкуренция. Конечно на каком-то этапе мы давали ему играть больше, почувствовать уверенность.

Мы говорили с Мишей на эту тему, что поначалу постараемся [Даниилу] больше дать времени, чтобы он окреп и получил определенный опыт. Сейчас уже достаточно времени, поэтому сегодня он выглядел хорошо, и, дай Бог, чтобы это продолжалось. А дальше – посмотрим. Кто будет сильнее, тот и будет играть.

– Что вы так энергично объясняли Данилу Круговому прямо перед болельщиками? А главное, почему возникла такая насущная необходимость так срочно ему что-то объяснять?

– Необходимости никакой не было. Поздравил его с победой. Поскольку позиция, на которую он вышел, достаточно непривычная для него была, поговорили на эту тему. При необходимости мы еще много будем разговаривать, поэтому все хорошо.

– Кто сейчас штатный пенальтист команды, по какому принципу на старте сезона он выбирается?

– У нас есть группа игроков, которые могут исполнить хорошо 11-метровый удар. Мы исходим из того, кто лучше готов к определенному матчу. По-разному бывает. Или это один, или два игрока, которые будут исполнять пенальти. Сегодня их было двое: и , которые в последнее время достаточно уверенно исполняли 11-метровые удары.

Это почетная миссия, которую нужно заслужить. Мы смотрим во время тренировочных занятий, кто как бьет, и во время игр. Насколько уверенно кто бьет пенальти. И уже перед игрой принимаем решение, кто из присутствующих на поле будет выполнять пенальти, если он будет.

– Скажите, сегодня играл Кассьерра в основном составе, его заменил Сергеев. Есть ли у вас план использовать их обоих, как играли Алберто и Сергеев в конце прошлого чемпионата? Или это настолько близкие форварды по типу игры, что обоих ставить не очень эффективно.

– Нет, как раз на мой взгляд они хорошо друг друга дополняют. И Матео нужно набирать форму. Потому что он присоединился к нам достаточно поздно. Ваня, наоборот, играл достаточно много и в определенный момент времени поднаелся, поэтому немножко ротируем состав игроков, глядя на тренировочный процесс или ход игры. А их появление вдвоем более чем возможно, потому что, на мой взгляд, они хорошо должны друг друга дополнять на поле.

– «Зенит» буквально только что объявил, что продлили контракты Малком и Клаудиньо. Можете это как-то прокомментировать? Можно ли сказать, что «Зенит» закрыл вопрос с потенциальным уездом легионеров и они все точно остаются в команде?

– Я думаю, с подписанием новых договоров вероятность этого существенно повысилась, прежде всего с точки зрения моральных обязательств. Если человек подписывает контракт в этих условиях, значит у него вряд ли есть планы куда-то уехать. Теоретически, это возможно, но на практике мы провели хорошую работу, что ребята решили остаться и продлить сотрудничество. Это, думаю, хорошая новость для клуба и болельщиков.

– Вспоминая ЧМ-1950 года, матч Уругвай – Бразилия, где решалось, кто станет чемпионом, утверждается, что уругвайцев мотивировала одна бразильская газета, поздравившая бразильцев с титулом еще до игры…

– Вы нас хотите замотивировать?

– Нет, не я. Одна московская газета анонс на сегодняшнюю игру озаглавила так: «Зенит» снова недооценит соперника». Попалось ли это вам и команде на глаза и явилось ли это стимулом дополнительной мотивации?

– Нет, я не видел. Мне на глаза не попадалось. Что и сколько пишут, это предмет отдельного разговора. Наше дело – работать, моя зона ответственности – то, что происходит на поле или в раздевалке, – сказал главный тренер «Зенита».