Клопп о Холанде в «Сити»: «Слабее они точно не станут. Этот трансфер выводит все на новый уровень»

высказался о вероятном переходе в .

«Я подписал новый контракт, понимая, что «Сити» развиваться не перестанет. Так что не от «Сити» будет зависеть, счастливы мы или нет. Зависеть будет от нас.

Если к «Сити» присоединится Эрлинг Холанд, слабее команда точно не станет. Я знаю, что многие сейчас начнут говорить о деньгах, но этот трансфер выводит все на новый уровень, давайте я так скажу», – отметил главный тренер .

Сообщалось, что форвард дортмундской уже прошел медицинское обследование перед трансфером в «Манчестер Сити».

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