Осинькин об 1:1: «Быстрый гол «Торпедо» спутал карты «Крыльям». Есть кадровый голод, 5 человек травмировано»

Главный тренер подвел итоги матча Мир с (1:1).

– Первые минут 10 мы входили в игру. Потом, считаю, у нас был хороший отрезок, мы могли забивать. В этот момент мы пропустили контратаку, нам забили красивый гол. Этот гол испортил, развернул нашу игру.

После этого соперник стал глубже обороняться, мы потеряли скорость, не было свободных зон. Мы могли играть лучше, могли играть быстрее. Первый тайм, наверное, не проигранный по количеству моментов и качеству игры, но проигранный по счету.

Во втором тайме мы были активнее, доминировали, но на весь матч сил не хватило. После гола еще минут 10-15 мы проявили активность, но после этого штурм провести не смогли. Почему? Не знаю. Есть определенный кадровый голод, так как пять человек травмировано. Есть игроки, которые играли не на своих позициях. Мы взяли одно очко, надо идти дальше. Будем дальше искать возможности стать сильнее.

– Какие планы у «Крыльев» на этот сезон, и насколько они амбициозны?

– Амбиций у нас точно хватает. Но на сегодняшней игре не хватило игроков. Пиняев пропустит месяц-полтора. Остальные четыре футболиста – Барач, Фернандо, Якуба и Иванисеня – в шаге от выздоровления. В районе одной недели. Будь у нас вся обойма, мы могли бы освежить игру заменами.

Мы работаем на трансферном рынке, скоро сможем что-то показать. Сложная ситуация на рынке, все клубы усиливаются только-только. Так сложилась ситуация. Сейчас нет смысла оглядываться назад, надо понимать, куда мы идем.

Мы конкурентоспособны. Вылечим наших ребят, добавим одного-двух новых, и будем опять радовать игрой наших болельщиков. Сегодня, наверное, не получилось. Хотя те молодые игроки, что вышли сегодня, играли в комбинационный футбол. Он достаточно быстрый, хотим, чтобы он был еще быстрее.

– Но сегодня было много пасов назад… Раньше больше играли вперед.

– Возможно, это правильное замечание. Те ситуации, которые раньше мы могли доводить до вертикальных атак, сейчас не проходили. Мы много работаем, об этом говорим, мы это требуем, на это нужно время. Быстрый гол спутал нам карты, соперник играл достаточно глубоко. Футбол мог быть другой, – сказал .