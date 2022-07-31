Личка про 1:4 со «Спартаком»: «Когда так играешь, тебя будут наказывать. «Оренбург» очень плохо начал»

Тренер прокомментировал разгромное поражение от (1:4) в 3-м туре Мир РПЛ.

«Результат 4:1, соперник был лучше. Мы очень плохо начали, не были достаточно агрессивными. Понятно, когда так играешь, «Спартак» будет наказывать. Мы не дорабатываем в защите, получили четыре гола – очень плохо.

ФНЛ – очень хороший чемпионат, там хорошо подготовлены тактически и физически. В РПЛ игроки очень быстро работают с мячом. У «Спартака» отличные игроки: Промес, Зиньковский, с которым мы встречались в ФНЛ, они очень быстро работают с мячом.

Сычевой сегодня потерял все мячи. Здесь надо работать головой – вот и разница», – сказал .