Тен Хаг о 0:1 с «Атлетико»: «Несколько их подкатов были чрезмерными. Нужно уважать друг друга – я не хочу травм»

Эрик тен Хаг считает, что иногда жестко действовал против игроков «Манчестер Юнайтед».

В товарищеском матче манчестерский клуб уступил «Атлетико» со счетом 0:1.

«Мне нравится эта соревновательность. Но, конечно, нужно всегда действовать уважительно. Я не хочу, чтобы у моих игроков были травмы – поэтому и нужно уважать друг друга.

Я видел несколько их подкатов, которые, возможно, были несколько чрезмерными».

О поддержке «МЮ» на матче в Осло

«Знаю, что «Ман Юнайтед» очень популярен в Скандинавии, особенно – в Норвегии. Этот опыт – фантастика, и так – по всему миру. Мы были в Австралии, в Бангкоке, и там «Ман Юнайтед» очень поддерживали. Это должно дать нам правильный толчок перед стартом сезона», – сказал тренер .