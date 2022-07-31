«Лейпциг» за 26 млн евро купил левого защитника сборной Германии Раума у «Хоффенхайма»

перешел в «РБ Лейпциг» из .

Левый защитник сборной Германии подписал с командой Доменико Тедеско контракт сроком до 2027 года. 24-летнйи футболист будет играть за «Лейпциг» под 22-м номером.

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Филипп Хинце, «Лейпциг» заплатит за игрока 26 млн евро без учета бонусов.

«Очень рад перейти в . Клуб очень старался заполучить меня, и общение с тренером Доменико Тедеско, спортивным менеджментом и директором Оливером Минцлаффом быстро убедило в том, что переход в «Лейпциг» – абсолютно верный шаг для меня.

Я перееду в город, где очень любят футбол. Здесь отличный стадион, а клуб хочет играть в привлекательный футбол, который приносит успех. Теперь я получу шанс сыграть в Лиге чемпионов. В «Лейпциге» я смогу развиваться в идеальной обстановке.

С нетерпением жду знакомства с командой, чтобы быстро влиться в состав и получить возможность скоро выйти на поле», – сказал Раум.

Фото: rbleipzig.com

В минувшем сезоне Раум забил 3 гола и отдал 11 результативных передач в 32 матчах Бундеслиги за «Хоффенхайм». Его статистика доступна здесь.