«Лейпциг» за 26 млн евро купил левого защитника сборной Германии Раума у «Хоффенхайма»

Давид Раум перешел в «РБ Лейпциг» из «Хоффенхайма».
Левый защитник сборной Германии подписал с командой Доменико Тедеско контракт сроком до 2027 года. 24-летнйи футболист будет играть за «Лейпциг» под 22-м номером.
Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Филипп Хинце, «Лейпциг» заплатит за игрока 26 млн евро без учета бонусов.
«Очень рад перейти в «РБ Лейпциг». Клуб очень старался заполучить меня, и общение с тренером Доменико Тедеско, спортивным менеджментом и директором Оливером Минцлаффом быстро убедило в том, что переход в «Лейпциг» – абсолютно верный шаг для меня.
Я перееду в город, где очень любят футбол. Здесь отличный стадион, а клуб хочет играть в привлекательный футбол, который приносит успех. Теперь я получу шанс сыграть в Лиге чемпионов. В «Лейпциге» я смогу развиваться в идеальной обстановке.
С нетерпением жду знакомства с командой, чтобы быстро влиться в состав и получить возможность скоро выйти на поле», – сказал Раум.
Фото: rbleipzig.com
В минувшем сезоне Раум забил 3 гола и отдал 11 результативных передач в 32 матчах Бундеслиги за «Хоффенхайм». Его статистика доступна здесь.