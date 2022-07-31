Защитник «Динамо» Фернандес о 3:3 с «Факелом»: «Упустили нити игры во 2-м тайме, вышли расслабленными»

оценил ничью «Динамо» с (3:3) в матче Мир .

— Какие эмоции после вашей первой игры в России?

— Тяжелая игра. Мы хорошо начали матч, забили два гола, но во втором тайме немного упустили нити игры и в результате сыграли вничью.

— Почему так легко пропускали мячи в начале второго тайма?

— Мы вышли на поле немного расслабленными, поэтому пропустили дважды. Потом собрались, снова вышли вперед, но, к сожалению, не удержали победный счет.

— Как оцените взаимодействие и понимание с новыми партнерами?

— Мне было довольно сложно, потому что я говорю только на испанском. Но за эти дни я уже выучил несколько слов и надеюсь, что в ближайшее время выучу еще больше.

— Обычно латиноамериканцы довольно улыбчивые люди, но вы выглядели все время серьезным. Почему?

— Просто я такой человек с детства. Когда выхожу на поле, то становлюсь серьезным и сконцентрированным, потому что всегда хочу победить, – сказал защитник .