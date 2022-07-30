Скопинцев о 3:3: «Динамо» недооценило «Факел». К себе есть претензии у нас»

Защитник «Динамо» высказался о ничьей с «Факелом» (3:3) в Мир .

«Видно, мы не собрались. Не поняли, как так быстро произошло все. Игроки «Факела» включились, а мы, наоборот, выключились. Так нельзя делать.

К себе есть претензии у нас. Именно потому что мы, игроки «Динамо», недооценили «Факел». Наши оплошности воплотились в голы.

Потеря концентрации, потом чуть встрепенулись, забили третий. Опять пропустили на 86-й минуте. Это футбол», – сказал Скопинцев.

Безумие «Факела»: 3 гола за 3 минуты и героические 3:3 с «Динамо». Топ!