Клопп о 3:1 с «Ман Сити»: «Игра понравилась. «Ливерпуль» не всегда побеждает, но матчи с «горожанами» увлекательны»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Суперкубок Англии Дарвин Нуньес Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Манчестер Сити».

Мерсисайдцы обыграли «горожан» со счетом 3:1 в матче за Суперкубок Англии.

«Мне очень понравилась игра, но большинство матчей против «Сити» и так получаются увлекательными. Мы не всегда побеждаем, но сами игры интересные.

Я был доволен футболистами, вышедшими в стартовом составе, но и каждый, кто вышел на замену, внес свой вклад. Парни готовы – и это радует.

Мы отдавали умные передачи и создавали Дарвину Нуньесу хорошие моменты. Он использовал свободное пространство и здорово завершал атаки», – сказал Клопп ITV Sport.

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