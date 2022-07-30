Главный тренер высказался о победе над .

Мерсисайдцы обыграли «горожан» со счетом 3:1 в матче за Суперкубок Англии.

«Мне очень понравилась игра, но большинство матчей против «Сити» и так получаются увлекательными. Мы не всегда побеждаем, но сами игры интересные.

Я был доволен футболистами, вышедшими в стартовом составе, но и каждый, кто вышел на замену, внес свой вклад. Парни готовы – и это радует.

Мы отдавали умные передачи и создавали хорошие моменты. Он использовал свободное пространство и здорово завершал атаки», – сказал Клопп ITV Sport.

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