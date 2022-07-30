Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Манчестер Сити».
Мерсисайдцы обыграли «горожан» со счетом 3:1 в матче за Суперкубок Англии.
«Мне очень понравилась игра, но большинство матчей против «Сити» и так получаются увлекательными. Мы не всегда побеждаем, но сами игры интересные.
Я был доволен футболистами, вышедшими в стартовом составе, но и каждый, кто вышел на замену, внес свой вклад. Парни готовы – и это радует.
Мы отдавали умные передачи и создавали Дарвину Нуньесу хорошие моменты. Он использовал свободное пространство и здорово завершал атаки», – сказал Клопп ITV Sport.
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