Клопп в 11-й раз выиграл у Гвардиолы – больше всех. У Пепа 9 побед

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Суперкубок Англии Футбол

Юрген Клопп чаще всех побеждает Пепа Гвардиолу.

«Ливерпуль» выиграл у «Манчестер Сити» (3:1) в матче за Суперкубок Англии.

Это был 25-й матч в истории между Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом. Немецкий специалист одержал 11 побед, испанский – 9. Также в истории их противостояний зафиксировано 5 ничьих.

Отметим, что чаще Клоппа никто из тренеров не обыгрывал Гвардиолу. 9 поражений от Пепа – тоже больше всего в карьере Юргена.

В этих матчах команды Гвардиолы забили 46 мячей, команды Клоппа – 45.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».

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