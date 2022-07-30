Клопп в 11-й раз выиграл у Гвардиолы – больше всех. У Пепа 9 побед

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выиграл у (3:1) в матче за .

Это был 25-й матч в истории между Пепом Гвардиолой и Юргеном Клоппом. Немецкий специалист одержал 11 побед, испанский – 9. Также в истории их противостояний зафиксировано 5 ничьих.

Отметим, что чаще Клоппа никто из тренеров не обыгрывал Гвардиолу. 9 поражений от Пепа – тоже больше всего в карьере Юргена.

В этих матчах команды Гвардиолы забили 46 мячей, команды Клоппа – 45.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».