Кепа близок к аренде в «Наполи». «Челси» будет платить вратарю 75% зарплаты

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Голкипер Кепа Аррисабалага в ближайшее время может покинуть «Челси».

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, арендовать испанца хочет «Наполи».

Клубы ведут переговоры и уже близки к соглашению. Они договорились о структуре выплат причитающихся футболисту денег. «Челси» будет платить вратарю 75% зарплаты.

Пока остается открытым вопрос о бонусах: «синие» рассчитывают на дополнительные платежи на общую сумму 1,5 млн евро, но посредники работают над ее снижением.

В прошлом сезоне Аррисабалага провел 4 матча в АПЛ, пропустив два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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