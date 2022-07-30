Кепа близок к аренде в «Наполи». «Челси» будет платить вратарю 75% зарплаты

Голкипер Кепа Аррисабалага в ближайшее время может покинуть .

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, арендовать испанца хочет .

Клубы ведут переговоры и уже близки к соглашению. Они договорились о структуре выплат причитающихся футболисту денег. «Челси» будет платить вратарю 75% зарплаты.

Пока остается открытым вопрос о бонусах: «синие» рассчитывают на дополнительные платежи на общую сумму 1,5 млн евро, но посредники работают над ее снижением.

В прошлом сезоне Аррисабалага провел 4 матча в , пропустив два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.