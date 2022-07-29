РФС создал фонд материальной поддержки судей. Арбитрам будут выплачивать до 100 тысяч рублей в месяц за пропущенные из-за травм матчи

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Российским арбитрам окажут финансовую поддержку.

РФС создал материальной поддержки судей и ассистентов РПЛ и женской Суперлиги. Решение направлено на повышение престижа профессии и улучшение материального положения судей в период временной нетрудоспособности.

В зависимости от роли арбитрам будут выплачиваться компенсации до 100 тысяч рублей ежемесячно за пропущенные матчи при условии, что судья не получал назначений из-за заболевания или травмы в течение месяца и более.

Также предусмотрена компенсация расходов на медицину и услуги психолога в пределах 100 тысяч и 10 тысяч рублей соответственно. 

Ранее подобные расходы судьи оплачивали из собственных средств.

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