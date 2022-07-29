PETA призвала «Бенфику» прекратить использовать орлов на матчах: «Им не место на спортивных мероприятиях»

Теги высшая лига Португалия Бенфика маскот животные и спорт Футбол

PETA недовольна использованием орлов на стадионе «Бенфики».

Орел – символ португальского клуба. Перед каждым домашним матчем «Бенфики» за несколько минут до начала игры над фанатским сектором открывается гнездо, из которого вылетает птица.

Организация «Люди за этичное обращение с животными» обратилась к «Бенфике» с просьбой прекратить использовать орлов Виторию и Глориозу на матчах и отправить их в заповедник.

«Бенфика», орлам просто не место на спортивных мероприятиях. 

Если вы согласитесь отправить птиц в заповедник, мы возместим вам расходы и дадим взамен роскошный костюм орла-маскота, который обязательно станет хитом среди фанатов. Что скажете?» – говорится в сообщении зоозащитной организации.

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