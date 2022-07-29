Паршивлюк про Ордеца: «Он был счастлив в Москве. Никто не знает, как ему тяжело. Видят оболочку: «А что он там сидит?»

рассказал, что не хотел уходить из «Динамо».

В июле украинец приостановил контракт с московским клубом и перешел в «Бохум».

– Вы проиграли [финал БЕТСИТИ Кубка России], до этого – упустили второе место, а вечером появляется огромное количество видео, где «Динамо» с улыбками, танцами, плясками... Ордец там засветился...

– Выложили то, как он радуется, а то, что он до этого плакал час, условно… Ваня – сейчас мой лучший друг. Моя супруга – крестная его сына, то есть мы уже семья. Мы каждый день на связи. Я переживаю за него как за себя.

И вся эта ситуация… Никто не знает, насколько ему тяжело.

– Рассказывали, что он плакал еженедельно.

– Первые пять дней – я ездил к нему домой – они с женой не спали вообще. Она кормящая мама, которая не могла кормить ребенка. Она даже закурила. Никто не понимает, насколько сложно. Все видят оболочку: «А что он там сидит, а что не едет никуда?»

А если человек не может? У него контракт, на секундочку. И то, что показали его смех и улыбки, – это был последний день, когда он видел ребят и команду, в которой он хотел продолжать выступать. Он был счастлив в Москве, он купил квартиру. Ему нравится Москва.

Это мероприятие было запланировано, потому что Сандро [Шварц] за два дня до игры тоже объявил, что уходит. То есть это было прощание с тренером и его штабом. Мы ехали туда не веселиться. Но Сандро через полчаса [после матча] подошел к каждому и сказал: «Ребята, да, мы проиграли финал, но самое простое, что мы можем сделать, – выпить, повеселиться, потому что жизнь продолжается», – сказал защитник .