Роналду может сыграть за «МЮ» с «Райо» 31 июля. Матч с «Атлетико» он, вероятно, пропустит (Daily Mail)

Нападающий Криштиану Роналду может сыграть за 31 июля.

Как передает Daily Mail, 27 июля игрок прошел медобследование и тренировался на базе «МЮ». Он вряд ли сыграет в товарищеской игре с «Атлетико», назначенной на 30 июля, но может выйти против на следующий день.

Сегодня португалец наблюдал за крупной победой его команды в матче с «Рексхэмом» (4:1).

В прошлом сезоне Роналду забил 18 голов за 30 игр в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Роналду вернулся в Манчестер – но все еще ничего не решил. «Бавария» и «Атлетико», кажется, отпадают