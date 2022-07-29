Корнеев о Бакаеве: «Не усиление для «Зенита». Игрок обоймы, не более того»

высказался о хавбеке «Зенита» .

— Каковы перспективы Бакаева в «Зените»? Пока он выходит только на замену.

— Я в принципе сразу говорил, что Бакаев — это не усиление для «Зенита». Пока мои слова находят подтверждение. Это игрок обоймы, но не более того. Считаю, для баланса в команде такой российский полузащитник, который к тому же пришел бесплатно, не помешает. Но у него слишком серьезная конкуренция за место в стартовом составе.

— Кто главный конкурент?

— Смотрите. Бакаев может играть либо «десятку», либо справа. Но «под нападающими» действует Клаудиньо, а справа — Малком. Здесь все очевидно.

— Его можно использовать слева.

— Но там в последнем туре здорово себя проявил Мостовой.

— Получается, удел Бакаева — выход на замену во втором тайме?

— Думаю, в ближайшее время именно такая у него перспектива. «Зениту» сейчас нужно набирать очки в каждом матче, пытаться уходить в отрыв. Потому что ЦСКА, как мы видим, на ходу. Питерцам нельзя допускать осечки, поэтому нужно выпускать в старте тех, кто гарантированно может сделать разницу, – сказал бывший спортивный директор .