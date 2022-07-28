Гаспар ушел из «Вильярреала» спустя 15 лет. Клуб также продал Гомеса «Осасуне» и купил Фемению у «Уотфорда»

«Вильярреал» объявил об уходе из клуба защитника Марио Гаспара.

31-летний футболист покидает команду, поскольку, по данным Marca, не входит в планы главного тренера Унаи Эмери. Ожидается, что он присоединится к «Уотфорду».

Гаспар провел в «Вильярреале» 15 лет и занимает третье место по количеству матчей за клуб – у него их 424. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Также команду покинул полузащитник Мойсес Гомес, принадлежавший ей 12 лет. Он приобретен «Осасуной» за 1,8 млн евро. Показатели 28-летнего футболиста – тут.

«Вильярреал» объявил и об одном входящем трансфере. Трехлетний контракт заключен с защитником Кико Феменией, с сезона-2017/18 игравшим за «Уотфорд». Его статистику можно изучить по этой ссылке.

Изображение: villarrealcf.es