«Барса» может купить Пау Торреса за 40-50 млн евро. «Вильярреал» готов отпустить игрока, он хочет перейти

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«Барселона» проявляет серьезный интерес к защитнику «Вильярреала» Пау Торресу.

Как сообщает El Chiringuito TV, каталонский клуб всерьез заинтересован в 25-летнем футболисте. Сам Пау готов присоединиться к «Барсе», а «Вильярреал» не против его ухода.

Журналист Хосе Альварес Гайя уточняет, что «Барса» сделала запрос по Торресу. «Вильярреалу» нужны деньги – кроме того, в сделку могут включить кого-то из игроков сине-гранатовых. Например, Абде Эззальзули.

Переход Пау в «Барсу» оценивается в 40-50 млн евро. Игрок рад появившейся возможности перейти в каталонский клуб, а «Барсе» испанец очень симпатичен.

В минувшем сезоне игрок сборной Испании сыграл 46 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах и забил 6 голов. Его статистика доступна здесь.

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