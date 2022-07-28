Ломовицкий о задачах «Химок»: «Самые высокие – выходить на каждую игру и побеждать»

Хавбек «Химок» высказался о задачах клуба и о старте сезона.

— В предыдущие сезоны у «Химок» была нехорошая традиция плохо начинать и хорошо заканчивать чемпионат. Можно ли сказать, что в этом году все изменилось?

— То, что было раньше, забывается. Как говорится, живем сегодняшним днем. Сейчас у нас все хорошо. Четыре очка в двух играх — удачное начало. Надеюсь, что так будет и дальше.

— Против «Зенита» вы не боялись играть с позиции силы, в матче с «Нижним» вообще выиграли с крупным счетом. Будете так играть по ходу всего сезона независимо от уровня соперника?

— Это зависит от желания, старания и состояния футболистов. И от установок на игры, которые будут давать тренеры. Сейчас играем так, как получилось в первых двух матчах. Посмотрим, как будет дальше. Надеюсь, продолжим в том же духе.

— На что могут рассчитывать с такой игрой в этом сезоне?

— Мы будем идти от матча к матчу с максимальной самоотдачей и желанием. Надеюсь, все получится. У нас на самом деле самые высокие задачи: выходить на каждую игру и побеждать. Вот и все. Посмотрим, что получится в конце сезона, – сказал Ломовицкий.