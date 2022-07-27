Форвард «Краснодара» Олусегун: «В Африке найти еду на ужин – уже вызов. Я был кормильцем, в местном клубе получал 5 долларов в день и отдавал их матери»

Нападающий рассказал о сложностях проживания в Африке.

«Когда я родился, в Африке все знали, что надо играть в футбол, если ты хочешь чего-то добиться. Потому что это единственная работа, которая приносит деньги.

Я начал играть, когда мне было пять лет. С самого начала у меня была страсть к футболу. Я понимал, что если буду много тренироваться и работать, то смогу стать профессиональным футболистом.

Честно говоря, расти в Африке было сложно. Найти еду на ужин уже было вызовом для всех нас. Я уже тогда много помогал семье. Я был кормильцем, а не мой отец.

Я играл за местный клуб. Там, конечно, платят за работу, но очень мало. По-моему, я получал около пяти долларов в день. И все эти деньги я отдавал матери: «Вот что у меня есть для нас сегодня».

С тех пор они поддерживают меня, молятся за меня. Тогда мы все решили, что мне нужно быть футболистом, чтобы кормить семью. И до сих пор я делаю все возможное для этого. И я верю, что Бог со мной.

В детстве я не смотрел футбол, я только играл в него. Потому что в Африке просмотр всех матчей платный. А я лучше потрачу деньги на еду, чем на покупку трансляции», – сказал нигериец.