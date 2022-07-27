«Эвертон» арендовал Винагре у «Спортинга». Защитник рад работать с Лэмпардом: «Он легенда футбола»

«Эвертон» объявил о подписании защитника «Спортинга» Рубена Винагре.
23-летний игрок присоединился к английской команде на правах аренды до конца сезона-2022/23.
«Перейти в такой большой клуб – это исполнение мечты. Меня взволновала возможность поработать с хорошими футболистами и хорошим тренером.
Фрэнк Лэмпард – легенда футбола. Все его знают, и возможность поучиться у него и Эшли Коула, одного из лучших левых защитников в истории, очень важна для меня», – заявил Винагре.
В прошлом сезоне защитник провел 12 матчей в чемпионате Португалии и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: evertonfc.com