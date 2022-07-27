Лисандро о переходе в «МЮ»: «Великий клуб. Спасибо «Аяксу», но пора проверить себя в новых условиях»

Защитник Лисандро Мартинес прокомментировал переход из «Аякса» в .

«Для меня большая честь присоединиться к этому великому клубу. Я много работал для того, чтобы этот момент настал, а теперь собираюсь трудиться еще усерднее.

Мне посчастливилось быть частью успешных команд, и я хочу сохранить эту тенденцию в «МЮ». Предстоит много работы, но я твердо верю в то, что с таким главным тренером, его штабом, такими партнерами это реально.

Хочу поблагодарить и его фанатов за поддержку, я провел потрясающее время в этой команде, но почувствовал, что пришла пора проверить себя в новых условиях. Теперь я в идеально подходящем для этого клубе», – заявил Мартинес.

Лисандро – самый низкий центральный защитник АПЛ. Рост новичка «МЮ» – 175 см