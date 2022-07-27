Лисандро о переходе в «МЮ»: «Великий клуб. Спасибо «Аяксу», но пора проверить себя в новых условиях»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Лисандро Мартинес Футбол

Защитник Лисандро Мартинес прокомментировал переход из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед».

«Для меня большая честь присоединиться к этому великому клубу. Я много работал для того, чтобы этот момент настал, а теперь собираюсь трудиться еще усерднее.

Мне посчастливилось быть частью успешных команд, и я хочу сохранить эту тенденцию в «МЮ». Предстоит много работы, но я твердо верю в то, что с таким  главным тренером, его штабом, такими партнерами это реально.

Хочу поблагодарить «Аякс» и его фанатов за поддержку, я провел потрясающее время в этой команде, но почувствовал, что пришла пора проверить себя в новых условиях. Теперь я в идеально подходящем для этого клубе», – заявил Мартинес.

Лисандро – самый низкий центральный защитник АПЛ. Рост новичка «МЮ» – 175 см

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные