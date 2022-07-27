Опорник сборной Чили Мендес прошел медосмотр в ЦСКА

Полузащитник Фелипе Мендес в ближайшее время станет игроком .

22-летний хавбек 23 июля прилетел в Москву и накануне прошел медосмотр для армейцев.

ЦСКА и клубу Мендеса осталось согласовать формулу оплаты трансфера.

Ожидается, что стороны могут прийти к договоренности в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что футболист выкупит права на себя у своей команды за 2,5 млн евро, а армейцы компенсируют ему затраты.

Мендес, выступающий на позиции опорного полузащитника, провел три матча за сборную Чили.

Его статистика – здесь.