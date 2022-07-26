«Мы уже даже сняли пилот». «Спартак» рассказал, как готовил сериал про клуб

«Спартак» должен был снимать сериал про клуб вместе с командой Fulwell 73, которая снимала документальные фильмы про «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», рассказали коммерческий директор москвичей Рустам Махмутов и руководитель новых медиа и спецпроектов Владислав Стефанский.

«Они к нам пришли, они знали, на что идут, потому что «Спартак» был в их информационном поле. И даже не из-за Лиги Европы», – рассказал о проекте Стефанский.

«Спартак» давно хотел снять сериал про клуб, но в России найти команду под проект не удавалось, поэтому сотрудничество с Fulwell 73 было хорошим вариантом. Клуб даже приступил к съемкам, но сейчас производство сериала приостановлено.

«Мы уже даже сняли пилот, но пока из-за политических моментов проект заморожен», – объяснил Стефанский.

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