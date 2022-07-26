Агент Головина: «Саша находится в полной боевой готовности. Он остается в «Монако»

Агент хавбека «Монако» Александра Головина рассказал о состоянии футболиста.

«Подготовка к сезону идет по плану. Саша очень усердно готовится к первым матчам. У него все замечательно складывается. Он находится в полной боевой готовности и с нетерпением ждет матчей квалификации Лиги чемпионов и чемпионата Франции.

Думаю, что они пройдут квалификацию в Лигу чемпионов. Но в любом случае, как уже сказал спортивный директор клуба, Головин остается в «Монако»!» – сказал Александр Клюев.

В прошлом сезоне Головин провел за «Монако» 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 ассистов.