Агент Головина: «Саша находится в полной боевой готовности. Он остается в «Монако»

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Агент хавбека «Монако» Александра Головина рассказал о состоянии футболиста. 

«Подготовка к сезону идет по плану. Саша очень усердно готовится к первым матчам. У него все замечательно складывается. Он находится в полной боевой готовности и с нетерпением ждет матчей квалификации Лиги чемпионов и чемпионата Франции.

Думаю, что они пройдут квалификацию в Лигу чемпионов. Но в любом случае, как уже сказал спортивный директор клуба, Головин остается в «Монако»!» – сказал Александр Клюев. 

В прошлом сезоне Головин провел за «Монако» 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 ассистов. 

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