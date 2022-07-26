Степашин об отсутствии фанатов на игре «Динамо» из-за Fan ID: «Зато мата и оскорблений не слышали, очень много детей было»

высказался о посещаемости на матче Мир – «Торпедо» (4:0).

– Как вам болельщики?

— 14 тысяч – это прилично. Жалко, что пустовала трибуна фанатов. Ну, это их решение.

— И это пока в столице можно ходить на футбол без Fan ID. А дальше, когда в Москве паспорт болельщика станет обязательным, не опустеют ли трибуны?

— Ну, фан-сектор может опустеть, безусловно. Будут приходить те, кто просто хочет посмотреть футбол. Я свою точку зрения высказывал. Полагаю, что достаточно было бы сделать покупку билетов по паспортам, как делается в Европе. Закон принят. Есть такое понятие – закон суров, но справедлив. Ну, не знаю.

Но, с другой стороны, те, кто любит футбол, будут ходить. Был почти полный стадион. Особо это не повлияло. Но зато мата не слышали, оскорблений не слышали, очень много детей было. И слава богу.

Я вспоминаю свое детство, когда ходил на стадион Кирова в Ленинграде. У нас там не было так называемых фанатских трибун… И собирали 100-тысячный стадион, хотя «Зенит» тогда играл хреново, – сказал член совета директоров «Динамо».