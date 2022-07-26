Вернер в списке трансферных целей «Ювентуса», но приоритет Аллегри – Мората

заинтересован в подписании нападающего «Челси» .

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, немец входит в список кандидатов на переход в туринский клуб, хотя приоритетной целью для усиления атаки главный тренер считает из .

Возможный переход Вернера уже обсуждался, когда команды вели переговоры о трансфере защитника Маттейса де Лигта, в итоге ушедшего в «Баварию».

В прошлом сезоне Вернер провел 21 матч в и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Вернер может уйти из «Челси» летом. Он не нравится Тухелю